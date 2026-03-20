Ига Швёнтек выбыла во втором круге «тысячника» в Майами, уступив Магде Линетт

В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (второй посев) и её соотечественницей, 50-й в мировом рейтинге Магдой Линетт. Встреча закончилась победой Линетт в трёх сетах — 1:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Швёнтек четырежды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Линетт выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Магда Линетт встретится с 29-й ракеткой мира и 31-й сеяной филиппинкой Александрой Эалой.