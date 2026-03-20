Крюгер проиграла Ястремской в первом круге «тысячника» в Майами, упустив тройной матчбол

В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 79-й ракеткой мира Эшлин Крюгер из США и 54-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской. Встреча закончилась победой Ястремской в трёх сетах — 2:6, 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 51 минут. Крюгер семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила шесть эйсов при шести двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из девяти полученных за матч. В третьем сете Крюгер выигрывала 40:0 на подаче соперницы при счёте 5:4 в свою пользу, имея тройной матчбол, но не смогла его реализовать.
Во втором круге «тысячника» в Майами Даяна Ястремская встретится с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии (25-й посев)
- 20 марта 2026
-
03:21
-
03:08
-
01:58
-
01:19
-
01:19
-
01:12
-
00:59
-
00:53
-
00:23
-
00:03
- 19 марта 2026
-
23:51
-
23:09
-
23:00
-
22:18
-
21:46
-
21:42
-
21:27
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:32
-
18:47
-
17:18
-
16:50
-
16:29
-
16:24
-
15:44
-
15:36
-
15:05
-
15:00
-
14:05
-
14:05
-
13:40
-
13:06
-
11:59