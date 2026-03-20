Даяна Ястремская — Эшлин Крюгер, результат матча 20 марта 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA-1000 в Майами

Крюгер проиграла Ястремской в первом круге «тысячника» в Майами, упустив тройной матчбол
В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 79-й ракеткой мира Эшлин Крюгер из США и 54-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской. Встреча закончилась победой Ястремской в трёх сетах — 2:6, 6:4, 7:5.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		4 5
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Продолжительность матча составила 1 час 51 минут. Крюгер семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила шесть эйсов при шести двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из девяти полученных за матч. В третьем сете Крюгер выигрывала 40:0 на подаче соперницы при счёте 5:4 в свою пользу, имея тройной матчбол, но не смогла его реализовать.

Во втором круге «тысячника» в Майами Даяна Ястремская встретится с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии (25-й посев)

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
