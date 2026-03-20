«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 19 на 20 марта

В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).
Теннис. «Мастерс» в Майами. Первый круг. Результаты матчей 19-20 марта:
Джеймс Дакворт (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7);
Моиз Куаме (Франция) – Захари Свайда (США) — 5:7, 6:4, 6:4;
Рафаэль Ходар (Испания) – Янник Ханфман (Германия) — 6:4, 4:6, 6:1;
Николоз Басилашвили (Грузия) – Мариано Навоне (Аргентина) — 6:7 (7:9), 3:6;
Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:2;
Дарвин Бланш (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 3:6, 6:3;
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Адриан Маннарино (Франция) — 3:6, 2:6;
Итан Куинн (США) – Хуберт Хуркач (Польша) — 6:2, 6:4;
Маркос Гирон (США) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — 3:6 6:7 (6:8);
Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:2, 3:6, 6:7 (3:7);
Райлли Опелка (США) – Нуну Боржеш (Португалия) — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:5);
Денис Шаповалов (Канада) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 5:7, 3:6;
Фабиан Марожан (Венгрия) – Жоао Фонсека (Бразилия) — 4:6, 6:3, 2:6;
Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (8:6);
Александр Мюллер (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 2:6;
Стефанос Циципас (Греция) – Артур Фери (Великобритания) — 6:1, 7:6 (7:4);
Мартин Дамм-младший (США) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:0, отказ;
Игнасио Бусе (Перу) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 1:6;
Александро Табило (Чили) – Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:2;
Марин Чилич (Хорватия) – Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:4;
Камиль Майхшак (Польша) – Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:1;
Кентен Алис (Франция) – Лиам Драсль (Канада) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:1;
Эмилио Нава (США) – Томаш Махач (Чехия) — 6:2, 4:6, 1:6;
Алекс Михельсен (США) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:2, 6:1.