«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 19 на 20 марта

В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Первый круг. Результаты матчей 19-20 марта:

Джеймс Дакворт (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7);

Моиз Куаме (Франция) – Захари Свайда (США) — 5:7, 6:4, 6:4;

Рафаэль Ходар (Испания) – Янник Ханфман (Германия) — 6:4, 4:6, 6:1;

Николоз Басилашвили (Грузия) – Мариано Навоне (Аргентина) — 6:7 (7:9), 3:6;

Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:2;

Дарвин Бланш (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 3:6, 6:3;

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Адриан Маннарино (Франция) — 3:6, 2:6;

Итан Куинн (США) – Хуберт Хуркач (Польша) — 6:2, 6:4;

Маркос Гирон (США) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — 3:6 6:7 (6:8);

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:2, 3:6, 6:7 (3:7);

Райлли Опелка (США) – Нуну Боржеш (Португалия) — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:5);

Денис Шаповалов (Канада) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 5:7, 3:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) – Жоао Фонсека (Бразилия) — 4:6, 6:3, 2:6;

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (8:6);

Александр Мюллер (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 2:6;

Стефанос Циципас (Греция) – Артур Фери (Великобритания) — 6:1, 7:6 (7:4);

Мартин Дамм-младший (США) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:0, отказ;

Игнасио Бусе (Перу) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 1:6;

Александро Табило (Чили) – Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:2;

Марин Чилич (Хорватия) – Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:4;

Камиль Майхшак (Польша) – Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:1;

Кентен Алис (Франция) – Лиам Драсль (Канада) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:1;

Эмилио Нава (США) – Томаш Махач (Чехия) — 6:2, 4:6, 1:6;

Алекс Михельсен (США) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:2, 6:1.