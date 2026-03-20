Мирра Андреева победила Маккартни Кесслер и вышла в третий круг «тысячника» в Майами

В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмой посев) и 51-й в мировом рейтинге Маккартни Кесслер из США. Встреча закончилась победой Андреевой в трёх сетах — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Андреева шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Кесслер выполнила два эйса при шести двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.
В третьем круге «тысячника» в Майами Мирра Андреева встретится с победительницей матча между 62-й ракеткой мира Эльзой Жакемо из Франции и 32-й в мировом рейтинге Мари Боузковой из Чехии (32-й посев).
- 20 марта 2026
-
07:42
-
06:57
-
06:09
-
03:21
-
03:08
-
01:58
-
01:19
-
01:19
-
01:12
-
00:59
-
00:53
-
00:23
-
00:03
- 19 марта 2026
-
23:51
-
23:09
-
23:00
-
22:18
-
21:46
-
21:42
-
21:27
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:32
-
18:47
-
17:18
-
16:50
-
16:29
-
16:24
-
15:44
-
15:36
-
15:05
-
15:00
-
14:05
-
14:05