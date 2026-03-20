Мирра Андреева победила Маккартни Кесслер и вышла в третий круг «тысячника» в Майами

В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмой посев) и 51-й в мировом рейтинге Маккартни Кесслер из США. Встреча закончилась победой Андреевой в трёх сетах — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Андреева шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Кесслер выполнила два эйса при шести двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Мирра Андреева встретится с победительницей матча между 62-й ракеткой мира Эльзой Жакемо из Франции и 32-й в мировом рейтинге Мари Боузковой из Чехии (32-й посев).