Главная Теннис Новости

20 марта главные новости спорта, теннис, WTA, футбол, ЛЕ, ЛК, хоккей, НХЛ, баскетбол НБА, ФИФА

Три очка Кучерова в матче НХЛ, определились участники 1/4 финала ЛЕ. Главное к утру
Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вплотную приблизился к лидеру гонки лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, определились все участники 1/4 финала Лиги Европы, российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Маккартни Кесслер в матче второго круга в женском одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ.
  2. Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы.
  3. Мирра Андреева победила Маккартни Кесслер и вышла в третий круг «тысячника» в Майами.
  4. Гол и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер», у Василевского 19 сейвов.
  5. 60 очков Дончича и трипл-дабл Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Майами».
  6. Ига Швёнтек выбыла во втором круге «тысячника» в Майами, уступив Магде Линетт.
  7. Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ.
  8. «Рома» в овертайме проиграла «Болонье» в 1/8 финала Лиги Европы.
  9. Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций — 2025/2026.
  10. Захарова пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, где сразится с Калинской.
  11. Селехметьева пробилась во второй круг турнира в Майами, где сразится с Лейлой Фернандес.
  12. ФИФА ввела санкции в отношении Футбольной ассоциации Израиля.
Топ-события пятницы: матчи «Наполи» и «МЮ», «Локо» против «Магнитки», НБА и теннис
Топ-события пятницы: матчи «Наполи» и «МЮ», «Локо» против «Магнитки», НБА и теннис
Все новости

