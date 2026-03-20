Три очка Кучерова в матче НХЛ, определились участники 1/4 финала ЛЕ. Главное к утру
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вплотную приблизился к лидеру гонки лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, определились все участники 1/4 финала Лиги Европы, российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Маккартни Кесслер в матче второго круга в женском одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ.
- Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы.
- Мирра Андреева победила Маккартни Кесслер и вышла в третий круг «тысячника» в Майами.
- Гол и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер», у Василевского 19 сейвов.
- 60 очков Дончича и трипл-дабл Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Майами».
- Ига Швёнтек выбыла во втором круге «тысячника» в Майами, уступив Магде Линетт.
- Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ.
- «Рома» в овертайме проиграла «Болонье» в 1/8 финала Лиги Европы.
- Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций — 2025/2026.
- Захарова пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, где сразится с Калинской.
- Селехметьева пробилась во второй круг турнира в Майами, где сразится с Лейлой Фернандес.
- ФИФА ввела санкции в отношении Футбольной ассоциации Израиля.
