Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 19 на 20 марта

В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого и второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000 в Майами. Первый круг. Результаты матчей 19-20 марта мск:

Сара Бейлек (Чехия) — Талия Гибсон (Австралия) — 1:6, 0:6;

Паула Бадоса (Испания) — Александра Саснович (Беларусь) — 7:5, 6:3;

Алисия Паркс (США) — Синья Краус (Австрия) — 7:5, 7:6 (7:4);

Тереза Валентова (Чехия) — Кэти Волынец (США) — 6:2, 6:4;

Дарья Семенистая (Латвия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 4:6, 1:6;

Анастасия Захарова (Россия) — Анна Бондарь (Венгрия) — 5:7, 6:3, 6:1;

Далма Галфи (Венгрия) — Эльвина Калиева (США) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7);

Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) — 1:6, 4:6;

Франческа Джонс (Великобритания) – Винус Уильямс (США) — 7:5, 7:5;

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Оксана Селехметьева (Россия) — 3:6, 6:4, 3:6;

Лилли Тайгер (Австрия) — Элла Зайдель (Германия) — 6:7 (8:10), 6:4, 7:5;

Виктория Голубич (Швейцария) — Питон Стирнс (США) — 6:7 (6:8), 4:6;

Джаниче Чен (Китай) – Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 3:6, 4:6;

Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (США) — 6:2, 2:6, 6:3;

Кэти Макнелли (США) — Ребека Масарова (Швейцария) — 6:2, 7:5;.

Солана Сьерра (Аргентина) – Камилла Рахимова (Узбекистан) — 1:6, 3:6;

Хейли Баптист (США) — Татьяна Мария (Германия) — 7:5, 6:2;

Даяна Ястремская (Украина) – Эшлин Крюгер (США) — 2:6, 6:4, 7:5;

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Антония Ружич (Хорватия) — 7:5, 7:6 (7:3);

Эмерсон Джонс (Австралия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4);

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:7 (5:7), 3:6;

Дженнифер Брэйди (США) — Слоан Стивенс (США) — 4:6, 2:6;

Теннис. WTA-1000 в Майами. Второй круг. Результаты матчей 19-20 марта мск:

Александра Эала (Филиппины, 31) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:3;

Магда Линетт (Польша) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 1:6, 7:5, 6:3;

Эльза Жакемо (Франция) — Мари Боузкова (Чехия, 32) — 2:6, 2:6;

Мирра Андреева (Россия, 8) — Маккартни Кесслер (США) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.