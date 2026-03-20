«Это всегда выбор». Даниил Медведев — о том, почему не летел джетом из Индиан-Уэллса

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, почему не летел джетом из Индиан-Уэллса в Майами. Спортсмен столкнулся с утерей багажа одной из американских авиакомпаний, осуществлявшей перелёт внутри США. Потерянные вещи были позднее найдены и возвращены владельцу.

— Почему ты не летел джетом?
— Насчёт джета – это всегда выбор. Я не так часто летаю джетами, в среднем это, наверное, один-два раза в год по каким-то причинам. Вот в этом году [нужно] было из Омана попасть в Индиан-Уэллс, то есть уже один есть. Из Индиан-Уэллса часто летал обычным, вот в прошлом году взял джет, и не из-за джета, но сыграл плохо, травмировался. Я такой подумал: «Буду суеверным, полечу обычным». Я так один раз выигрывал здесь в Майами. Но в итоге надо было погоду смотреть, потому что если посмотреть погоду, можно было бы представить, что это всё будет очень тяжело. Ну ничего, я здесь, – сказал Медведев в видео BB Tennis.

