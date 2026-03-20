Синнер после победы в Индиан-Уэллсе пересёк отметку в $ 60 млн призовых в карьере
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) превзошёл отметку в $ 60 млн заработанных призовых в карьере. Об этом сообщает Tennis.com. В финале турнира Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6 (8:6), 7:6 (7:4)).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Согласно источнику, теннисист начинал турнир с $ 57 млн. Призовые от победы в Индиан-Уэллсе составили чуть более $ 1 млн, к чему добавилась также прибыль от АТР, точная сумма которой не указана.
Среди теннисистов, рождённых после 2000-го года, Синнер стал вторым, кому покорилась эта отметка — ранее её достигал испанец Карлос Алькарас.
