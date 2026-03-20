«Худший кошмар для теннисистки из элиты». Швёнтек — о поражении во втором круге в Майами

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своём поражении от соотечественницы Магды Линетт (6:1, 5:7, 3:6) во втором круге турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:10 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это худший кошмар для теннисистки из элиты – проигрывать на таком уровне. Я должна это преодолеть и найти решение.

Я всегда была человеком, который слишком много думает, но в последнее время это участилось. Мне трудно отпустить многие мысли, которые меня посещают, а раньше была в этом сильна. Честно говоря, я играла лучше, когда не так много думала. Теперь принимаю так много неправильных решений, что трудно не думать. Нарастает стресс, моё тело сильно напрягается, всё становится намного сложнее», — цитирует Швёнтек Punto de Break.

