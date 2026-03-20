«Худший кошмар для теннисистки из элиты». Швёнтек — о поражении во втором круге в Майами
Поделиться
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своём поражении от соотечественницы Магды Линетт (6:1, 5:7, 3:6) во втором круге турнира WTA-1000 в Майами.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:10 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Это худший кошмар для теннисистки из элиты – проигрывать на таком уровне. Я должна это преодолеть и найти решение.
Я всегда была человеком, который слишком много думает, но в последнее время это участилось. Мне трудно отпустить многие мысли, которые меня посещают, а раньше была в этом сильна. Честно говоря, я играла лучше, когда не так много думала. Теперь принимаю так много неправильных решений, что трудно не думать. Нарастает стресс, моё тело сильно напрягается, всё становится намного сложнее», — цитирует Швёнтек Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2026
-
13:00
-
12:27
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
08:30
-
07:42
-
06:57
-
06:09
-
03:21
-
03:08
-
01:58
-
01:19
-
01:19
-
01:12
-
00:59
-
00:53
-
00:23
-
00:03
- 19 марта 2026
-
23:51
-
23:09
-
23:00
-
22:18
-
21:46
-
21:42
-
21:27
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:32
-
18:47
-
17:18
-
16:50
-
16:29
-
16:24