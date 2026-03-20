Швёнтек — о причинах неудач: нужно постараться восстановить уверенность в себе

Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек, уступившая во втором круге «тысячника» в Майами соотечественнице Магде Линетт (6:1, 5:7, 3:6), заявила, что видит причину своей череды неудачных выступлений в психологической составляющей.
«Я просто плохо сыграла во втором и третьем сетах. Без сомнений, тяжело это принять, зная, что хорошо сыграла в первом. Поэтому не знаю, осознанно или нет, мне тяжело изменить ход матча, моя игра рушится.
Я такого не ощущала более пяти лет. Так проигрывать в матчах… Мне нужно постараться восстановить уверенность в себе. Ощущаю, что на меня давят ожидания, когда нахожусь на корте. Мне нужно избавиться от них, потому что моя игра не была достаточно успешной, чтобы иметь какие-то ожидания. Немного нахожусь в замешательстве… Но буду много работать для восстановления. Знаю, что внутри [уверенность] есть, просто в какой-то момент я её потеряла», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.
