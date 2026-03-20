Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: расписание матчей 20 марта

Сегодня, 20 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 2-й круг. Расписание матчей 20 марта (время московское):

17:00. Линда Носкова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния);

17:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Белинда Бенчич (Швейцария);

17:00. Анна Блинкова – Виктория Мбоко (Канада);

17:00. Диана Шнайдер – Тереза Валентова (Чехия);

17:00. Анна Калинская – Анастасия Захарова;

18:00. Аманда Анисимова (США) – Айла Томлянович (Австралия);

18:30. Кэти Бултер (Великобритания) – Клара Таусон (Дания);

18:30. Каролина Мухова (Чехия) – Камила Осорио (Колумбия);

18:30. Мария Саккари (Греция) – Алисия Паркс (США);

18:30. Юлия Стародубцева (Украина) – Кристина Букша (Испания);

18:30. Эльвина Калиева (США) – Элисе Мертенс (Бельгия);

20:00. Хейли Баптист (США) – Людмила Самсонова;

20:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Жасмин Паолини (Италия);

20:00. Елена Остапенко (Латвия) – Даяна Ястремская (Украина);

20:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Кори Гауфф (США);

21:30. Екатерина Александрова – Лилли Тагер (Австрия);

21:30. Кэти Макнелли (США) – Ван Синьюй (Китай);

21:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Слоан Стивенс (США);

21:30. Элина Свитолина (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия);

22:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Энн Ли (США);

22:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Киз (США);

23:00. Ива Йович (США) – Паула Бадоса (США);

23:00. Питон Стирнс (США) – Жаклин Кристиан (Румыния);

23:00. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Марта Костюк (Украина);

0:00 (21.03). Талия Гибсон (Австралия) – Наоми Осака (Япония);

0:30 (21.03). Лейла Фернандес (Канада) – Оксана Селехметьева (Россия);

2:00 (21.03). Франческа Джонс (Великобритания) — Джессика Пегула (США);

3:30 (21.03). Елена Рыбакина (Казахстан) — Юлия Путинцева (Казахстан).