Турнир АТР-1000 в Майами, 2026 год: расписание матчей 20 марта

Сегодня, 20 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории АТР-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. АТР-1000 в Майами (США). 1-й круг/2-й круг. Расписание матчей 20 марта (время московское):

17:00. Теренс Атман (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия);

17:00. Валентен Руае (Франция) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);

18:00. Александр Ковачевич (США) – Рэи Сакамото (Япония);

18:30. Габриэль Диалло (Канада) – У Ибин (Китай);

18:30. Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Мартон Фучович (Венгрия);

19:00. Каспер Рууд (Норвегия) – Итан Куинн (США);

19:30. Томми Пол (США) – Адриан Маннарино (Франция);

19:30. Джек Дрейпер (Великобритания) – Райлли Опелка (США);

20:00. Маттео Арнальди (Италия) – Александр Шевченко (Казахстан);

20:00. Адам Уолтон (Австралия) – Себастьян Баэс (Аргентина);

20:00. Артур Казо (Франция) – Томас Барриос-Вера (Чили);

20:00. Артюр Фис (Франция) – Дарвин Бланш (США);

21:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Тейлор Фриц (США);

21:00. Александр Бублик (Казахстан) – Маттео Берреттини (Италия);

21:30. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Карен Хачанов;

21:30. Моиз Куаме (Франция) – Иржи Легечка (Чехия);

21:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия);

22:30. Стефанос Циципас (Греция) – Алекс де Минор (Австралия);

23:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Валантен Вашеро (Монако);

23:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

23:00. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Себастьян Корда (США);

2:00 (21.03). Лучано Дардери (Италия) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания);

2:00 (21.03). Карлос Алькарас (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия);

2:00 (21.03). Александар Вукич (Австралия) — Рафаэль Ходар (Испания).