«Каждый матч – это вопрос жизни и смерти». Эала — после победы над Зигемунд в Майами

29-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала, обыгравшая во втором круге «тысячника» в Майами соперницу из Германии Лауру Зигемунд (6:7 (6:8), 6:3, 6:3), заявила, что нервничала по ходу встречи, и считает важным для себя каждый матч, который играет на взрослом уровне.

Майами (ж). 2-й круг
19 марта 2026, четверг. 19:10 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		3 3
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Я очень эмоциональна, особенно в таких матчах, как этот. Несомненно, я нервничала, но даже проиграв первый сет, была довольна тем, что играла хорошо, могла соревноваться. Это уже не юниорский уровень, и я часто говорю своей команде, что для меня каждый матч – это вопрос жизни и смерти», — цитирует Эалу Punto de Break.

В третьем круге турнира в Майами Эала сыграет с полькой Магдой Линетт, ранее выбившей с «тысячника» третью ракетку мира Игу Швёнтек.

Сетка "тысячника" в Майами
Комментарии
