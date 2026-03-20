«Каждый матч – это вопрос жизни и смерти». Эала — после победы над Зигемунд в Майами

29-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала, обыгравшая во втором круге «тысячника» в Майами соперницу из Германии Лауру Зигемунд (6:7 (6:8), 6:3, 6:3), заявила, что нервничала по ходу встречи, и считает важным для себя каждый матч, который играет на взрослом уровне.

«Я очень эмоциональна, особенно в таких матчах, как этот. Несомненно, я нервничала, но даже проиграв первый сет, была довольна тем, что играла хорошо, могла соревноваться. Это уже не юниорский уровень, и я часто говорю своей команде, что для меня каждый матч – это вопрос жизни и смерти», — цитирует Эалу Punto de Break.

В третьем круге турнира в Майами Эала сыграет с полькой Магдой Линетт, ранее выбившей с «тысячника» третью ракетку мира Игу Швёнтек.