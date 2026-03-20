«Это будет особый матч». Фонсека — о предстоящей встрече с Алькарасом в Майами

39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о своём предстоящем матче с лидером мирового тенниса Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Майами. Встреча состоится в ночь на 21 марта.

«Я очень мотивирован, жду с нетерпением, это будет особый матч. Это мой лишь второй год в туре. Невероятно было сначала встретиться со второй ракеткой мира, Янником Синнером, а теперь – с первой, Карлосом. Это своего рода способ понять, на каком месте я сейчас нахожусь. Насколько я могу к ним приблизиться? Мне нравится играть с лучшими и учиться их игре, их борьбе с давлением. Для меня это будет особенный момент, не сомневаюсь, это великая возможность. Выйду на корт, получу удовольствие и, конечно, попробую выиграть», – приводит слова Фонсеки Punto de Break.