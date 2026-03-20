Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет особый матч». Фонсека — о предстоящей встрече с Алькарасом в Майами
Комментарии

39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о своём предстоящем матче с лидером мирового тенниса Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Майами. Встреча состоится в ночь на 21 марта.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Не начался
1 2 3
         
         
«Я очень мотивирован, жду с нетерпением, это будет особый матч. Это мой лишь второй год в туре. Невероятно было сначала встретиться со второй ракеткой мира, Янником Синнером, а теперь – с первой, Карлосом. Это своего рода способ понять, на каком месте я сейчас нахожусь. Насколько я могу к ним приблизиться? Мне нравится играть с лучшими и учиться их игре, их борьбе с давлением. Для меня это будет особенный момент, не сомневаюсь, это великая возможность. Выйду на корт, получу удовольствие и, конечно, попробую выиграть», – приводит слова Фонсеки Punto de Break.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android