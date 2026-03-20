«Тур, который я бы прожил ещё раз». Алькарас — о грунтовых турнирах в Южной Америке

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас положительно оценил свой опыт участия в серии турниров на грунте в Южной Америке. Ранее он побеждал на турнирах АТР-500 в Рио-де-Жанейро (2022) и АТР-250 в Буэнос-Айресе (2023).

Некоторым турнирам в регионе грозят реструктуризация и смена покрытия, о чём рассуждает Алькарас.

«Южноамериканский тур прекрасен, несмотря на то что очень сложен из-за времени, климата… Но он прекрасен. Люди безумно увлечены теннисом, там потрясающие болельщики, дающие огромную поддержку. Посмотрим, продолжится ли это: это тур, который я бы прожил ещё раз. Он проживает непростой период, да. Я слышал от разных теннисистов, особенно южноамериканских, которые говорили, что ничего не нужно менять, в том числе покрытие. Когда я туда ездил, мне понравилось. Тем теннисистам, которые не поехали, я бы сказал, что это то, нужно прожить хотя бы раз. И правда: это один из прекраснейших опытов в плане туров», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

