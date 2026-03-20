«Он не произвёл на меня впечатление». Энен — об игре Синнера в Индиан-Уэллсе

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен выразила беспокойство относительно игры второй ракетки мира Янника Синнера на турнире в Индиан-Уэллсе. Она отметила сложности, с которыми итальянец столкнулся во время встреч с Даниилом Медведевым и Жоао Фонсекой.

«Синнер не произвёл большого впечатления, и это меня довольно сильно беспокоит. Он выигрывал с относительной лёгкостью, но, если разобрать один из матчей, можно увидеть, что временами он был вынужден играть весьма оборонительно.

Фонсека в третьем круге навязал ему борьбу. Однако если пересмотреть финал, где ему в итоге пришлось нелегко, можно глубже разобрать, как складывался матч и что показал Медведев. В конце концов, остаётся ощущение, что у него всё ещё есть скрытый резерв.

Было заметно: как только Медведев начинал ускорять игру — возникали моменты с очень высоким темпом. Но у Синнера по-прежнему есть способность контролировать ключевые отрезки, благодаря чему он выходит из сложных ситуаций, особенно на тай-брейке во втором сете [финала]. Паники нет, и в его команде её тоже не отмечается.

С точки зрения управления матчем он выглядел блестяще на протяжении всего турнира, однако в игровом плане я видела у него куда более убедительные выступления раньше. И тем не менее он впервые в карьере выиграл Индиан-Уэллс, не отдав ни одного сета. Когда я смотрела этот решающий матч, у меня возник вопрос: когда же он ещё сильнее прибавит», — приводит слова Энен Punto de Break.