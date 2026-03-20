«Реванш всегда сладок». Паула Бадоса высказалась об удачном старте «тысячника» в Майами
Поделиться
Испанская теннисистка бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала победу в первом круге турнира в Майами над белоруской Александрой Саснович. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу испанки.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 17:10 МСК
Паула Бадоса
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александра Саснович
«Нелегко было справиться с эмоциями, напряжением и нервами в первом круге. Я играла с ней [с Александрой Саснович] несколько месяцев назад и уступила, поэтому жаждала реванша.
Реванш всегда сладок, особенно здесь, в Майами. Мне очень нравится играть здесь, особенно из-за болельщиков. Здесь много латинских и испанских фанатов, поэтому я чувствую себя почти как дома. Они очень меня поддерживают и мотивируют», — приводит слова Бадосы Punto de Break.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
18:43
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:42
-
16:58
-
16:21
-
15:59
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:27
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
08:30
-
07:42
-
06:57
-
06:09
-
03:21
-
03:08
-
01:58
-
01:19
-
01:19
-
01:12
-
00:59
-
00:53
-
00:23
-
00:03
- 19 марта 2026
-
23:51
-
23:09
-
23:00
-
22:18
-
21:46
-
21:42