«Реванш всегда сладок». Паула Бадоса высказалась об удачном старте «тысячника» в Майами

Испанская теннисистка бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала победу в первом круге турнира в Майами над белоруской Александрой Саснович. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу испанки.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
7 		6
5 		3
         
«Нелегко было справиться с эмоциями, напряжением и нервами в первом круге. Я играла с ней [с Александрой Саснович] несколько месяцев назад и уступила, поэтому жаждала реванша.

Реванш всегда сладок, особенно здесь, в Майами. Мне очень нравится играть здесь, особенно из-за болельщиков. Здесь много латинских и испанских фанатов, поэтому я чувствую себя почти как дома. Они очень меня поддерживают и мотивируют», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Материалы по теме
«Он не произвёл на меня впечатление». Энен — об игре Синнера в Индиан-Уэллсе
