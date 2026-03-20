«У меня старое тело». Паула Бадоса — о попытках вернуться к прежним кондициям

Испанская теннисистка 100-я ракетка мира Паула Бадоса высказалась о желании вернуться в привычный ритм после паузы. Спортсменка отметила, что с годами ей нужно меняться из-за старения организма.

«Сыграть четыре матча подряд без перерыва и увидеть, что тело выдерживает — это ключевое. Я постоянно останавливалась и возвращалась, и найти ритм очень сложно.

У меня старое тело. Оно уже не такое, как раньше, и мне нужно научиться с этим справляться. Возможно, мне придётся менять стиль игры, но это непросто», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Ранее Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами (США).