Паула Бадоса рассказала, как переживает откат к концу первой сотни в рейтинге WTA

Испанская теннисистка 100-я ракетка мира Паула Бадоса высказалась об ухудшении своих позиций в рейтинге WTA. Ранее из-за проблем со здоровьем испанка пропустила несколько месяцев. Она также рассталась со Стефаносом Циципасом.

«Это было жёстко. Шесть месяцев назад я была в топ-10, а сейчас – вне топ-100. Это очень тяжело, особенно психологически.

Я стараюсь быть максимально позитивной. Меня держат любовь к теннису и невероятные болельщики. Теперь я стараюсь ценить каждый выход на корт и матчи с сильными соперницами. Я почти год провела дома, наблюдая за такими играми, поэтому уже само участие — повод для благодарности. Сейчас для меня успех — это получать удовольствие от каждого дня и отдавать максимум. Даже если этот максимум — 6 из 10, если я отдала всё, я ложусь спать счастливой», — приводит слова Бадосы Punto de Break.