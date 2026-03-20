Янник Синнер объяснил, почему турниры в Индиан-Уэллсе и Майами для него особенно важны

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами для него особенно важны.

«Эти два турнира на харде (в Индиан-Уэллсе и Майами. — Прим. «Чемпионата») важны для меня, потому что они проходят в начале сезона и являются последними турнирами перед переходом на грунт. На грунте никогда не знаешь, как всё сложится. В прошлом году я был уверен в себе, и это мне помогло», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер начнёт свой путь на турнире в Майами с матча второго круга, в котором сыграет с Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
«Он не произвёл на меня впечатление». Энен — об игре Синнера в Индиан-Уэллсе
