Алькарас — о Винус Уильямс: всё ещё выдаёт отличный теннис, выступает на высоком уровне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что семикратная чемпионка мэйджоров американка Винус Уильямс продолжает выступать на турнирах в 45 лет.

«Я думаю, то, что такой игрок, как Винус, всё ещё показывает такой отличный теннис, — это здорово для нас, для мира тенниса. Такая иконическая фигура, спортсменка, настоящая легенда спорта, которая продолжает играть. Благодаря ей, думаю, теннис стали смотреть многие люди. У меня огромное восхищение тем, что она всё ещё играет, выдаёт отличный теннис, выступает на самом высоком уровне. Это потрясающе, что она делает. Не знаю, сколько ещё лет мы будем её смотреть, надеюсь, пару лет, но кто знает. Нам нужно просто наслаждаться её матчами, насколько это возможно, и посмотрим… Однако, думаю, это замечательно для спорта — видеть, что после такой долгой карьеры можно выступать на таком уровне», — приводит слова Алькараса Tennis One App.