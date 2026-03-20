Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Опелка: шучу с Синнером и Алькарасом, что, если бы бил как они, всё время бы улыбался

67-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высоко оценил человеческие качества четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера и семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Янник — легенда, он фантастический человек. Янник и Алькарас — одни из самых добрых игроков. Синнер всегда был таким, он совсем не изменился. Знаю его с 16 лет, и он очень милый человек, у него всегда есть время для всех. Он стал лучшим игроком на планете, и ничего не изменилось. Всегда шучу с Синнером и Алькарасом, особенно с Карлосом, что, если бы я бил по мячу так же, как они, я бы всё время улыбался», — приводит слова Опелки Tennis Channel.

