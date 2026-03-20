Блинкова с «баранкой» проиграла Мбоко во втором круге турнира WTA-1000 в Майами
92-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она уступила представительнице Канады Виктории Мбоко (девятая в рейтинге) со счётом 2:6, 0:6.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:40 МСК
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Мбоко четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге соревнований в Майами Виктория Мбоко сыграет с победительницей матча Анна Калинская — Анастасия Захарова.
