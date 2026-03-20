«Красивый и в то же время сложный». Алькарас вспомнил матч с Синнером в Майами-2023

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вспомнил полуфинальный матч на «Мастерсе» в Майами в 2023 году с итальянцем Янником Синнером.

Майами (м). 1/2 финала
01 апреля 2023, суббота. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 4 		6 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я помню полуфинал 2023 года с Янником, очень сложный матч. Были моменты, когда я чувствовал, что близок к победе. Но были и моменты, когда думал, что если бы он забрал первый сет, то легко мог бы выиграть со счётом 2:0. Уровень того матча был действительно очень высоким, думаю, зрители получили удовольствие.

Между фанатами, поддерживающими меня, и фанатами, поддерживающими Синнера, царило большое напряжение. Но тот розыгрыш, который мы оба провели, — прекрасный пример того уровня, который мы демонстрируем каждый раз, когда играем друг против друга. Это был красивый матч и в то же время сложный, но я помню его как отличный для нас обоих», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

