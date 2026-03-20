«Это мои любимые матчи». Алькарас надеется сыграть с Синнером в финале «Мастерса» в Майами

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что надеется сыграть с итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Майами (США).

«Очевидно, именно ради этого мы играем и работаем. Мы всегда стараемся быть на 100% готовыми к этому моменту. Люди с нетерпением ждут ещё одного поединка между нами, и мы постараемся устроить его в Майами. В Индиан-Уэллсе мы были очень близки к этому, и посмотрим, что будет здесь. Надеюсь встретиться с Янником в финале, потому что это мои любимые матчи», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

На турнире в Майами Алькарас во втором круге сразится с представителем Бразилии Жоао Фонсекой. Синнер на старте соревнований встретится с Дамиром Джумхуром.

Материалы по теме
«Красивый и в то же время сложный». Алькарас вспомнил матч с Синнером в Майами-2023
