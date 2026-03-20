Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова — Анна Калинская, результат матча 20 марта, счёт 2:1, второй круг турнира в Майами

Анастасия Захарова обыграла Анну Калинскую и вышла в третий круг турнира в Майами
Комментарии

74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла соотечественницу Анну Калинскую (21-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 7:5.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:45 МСК
Анна Калинская
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
3 		6 7
         
Анастасия Захарова
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Захарова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Калинской два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Майами Анастасия Захарова сразится с представительницей Канады Викторией Мбоко.

Самсонова и Александрова сражаются в Майами! Калинская выбыла, Шнайдер победила.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android