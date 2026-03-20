Анастасия Захарова обыграла Анну Калинскую и вышла в третий круг турнира в Майами
74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла соотечественницу Анну Калинскую (21-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 7:5.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:45 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Анастасия Захарова
А. Захарова
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Захарова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Калинской два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге соревнований в Майами Анастасия Захарова сразится с представительницей Канады Викторией Мбоко.
Материалы по теме
