Фонсека — о давлении: полезно заниматься чем-то, помимо тенниса. Это помогает расслабиться

39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как он справляется с давлением и обсуждением в СМИ.

— Находите ли вы время просто быть Жоао Фонсекой, проводить время с друзьями и отстраняться от шумихи в СМИ и давления турниров?

— Да, в туре это сложнее, но я стараюсь заниматься другими делами со своей командой. На некоторые турниры приезжают мои родители или братья и сестры, и мы проводим время вместе. Для моего психического здоровья полезно заниматься чем-то, помимо тенниса: боулингом, гольфом, чем угодно. Это помогает расслабиться. На этом турнире со мной моя семья и друзья, — приводит слова Фонсеки Ubitennis.