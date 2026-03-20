Фонсека: важно обладать уверенностью в себе, но в то же время оставаться приземлённым

Фонсека: важно обладать уверенностью в себе, но в то же время оставаться приземлённым
39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как найти правильный баланс между уверенностью в себе и самокритикой.

— Как найти правильный баланс между уверенностью в себе и тем, чтобы не быть слишком самокритичным или, наоборот, не давать волю своему воображению?
— Когда я играл против Янника, ушёл с корта и той ночью заснул с мыслью: «Я сыграл в хороший теннис». Играл против второй ракетки мира, у меня были сет-пойнты и шансы. Спросил себя: «Что мог сделать лучше?» Я сыграл почти идеальный матч, один из лучших в моей жизни, против теннисиста из топ-5, и начал думать о том, как улучшить свою игру.

Думаю, важно обладать уверенностью в себе, но в то же время оставаться приземлённым и скромным. Я игрок из топ-40, противостою первой ракетке мира: очевидно, он абсолютный фаворит. Я аутсайдер, но должен верить в свою победу. Иначе у меня не будет шансов. Именно с таким настроем я выйду на корт завтра, чтобы попытаться воспользоваться своими возможностями, — приводит слова Фонсеки Ubitennis.

Жоао Фонсека в субботу, 21 марта, во втором круге «Мастерса» в Майами сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.

