Диана Шнайдер вышла в третий круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Белиндой Бенчич
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами. Во втором круге соревнований она обыграла чешскую спортсменку Терезу Валентову (49-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:45 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Валентовой два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге соревнований в Майами Шнайдер сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
