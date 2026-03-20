Диана Шнайдер вышла в третий круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Белиндой Бенчич

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами. Во втором круге соревнований она обыграла чешскую спортсменку Терезу Валентову (49-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Валентовой два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге соревнований в Майами Шнайдер сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.