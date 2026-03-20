Аманда Анисимова с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Майами

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На старте соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (81-я в рейтинге) со счётом 6:1, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Анисимова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Томлянович два эйса, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований в Майами Анисимова поспорит с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Юлия Стародубцева (Украина).