Аманда Анисимова с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Майами
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На старте соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (81-я в рейтинге) со счётом 6:1, 5:7, 6:4.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 19:40 МСК
Аманда Анисимова
Айла Томлянович
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Анисимова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Томлянович два эйса, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
За выход в четвёртый круг соревнований в Майами Анисимова поспорит с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Юлия Стародубцева (Украина).
