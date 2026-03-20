Аманда Анисимова — Айла Томлянович, результат матча 20 марта, счёт 2:1, второй круг турнира в Майами

Аманда Анисимова с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Майами
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На старте соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (81-я в рейтинге) со счётом 6:1, 5:7, 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 19:40 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 4
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Анисимова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Томлянович два эйса, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований в Майами Анисимова поспорит с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Юлия Стародубцева (Украина).

Самсонова и Александрова сражаются в Майами! Калинская выбыла, Шнайдер победила. LIVE!
Live
Самсонова и Александрова сражаются в Майами! Калинская выбыла, Шнайдер победила. LIVE!
