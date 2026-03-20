Каспер Рууд проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами Итану Куинну

Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд не смог одолеть американского спортсмена 56-го номера рейтинга АТР Итана Куинна в матче второго круга «Мастерса» в Майами (США). Счёт — 6:4, 7:6 (9:7) в пользу хозяина корта.

Матч длился 3 часа 7 минут. За это время Рууду удалось выполнить восемь эйсов. Он не смог реализовать шесть заработанных брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Куинн выполнил 13 выдач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге престижных соревнований в Майами Итан Куинн сыграет с победителем матча Моиз Куаме (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).