Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Итан Куинн, результат матча 20 марта 2026, счет 0:2, второй круг Мастерса в Майами

Каспер Рууд проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами Итану Куинну
Комментарии

Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд не смог одолеть американского спортсмена 56-го номера рейтинга АТР Итана Куинна в матче второго круга «Мастерса» в Майами (США). Счёт — 6:4, 7:6 (9:7) в пользу хозяина корта.

Майами (м). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 20:40 МСК
Матч длился 3 часа 7 минут. За это время Рууду удалось выполнить восемь эйсов. Он не смог реализовать шесть заработанных брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Куинн выполнил 13 выдач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге престижных соревнований в Майами Итан Куинн сыграет с победителем матча Моиз Куаме (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

«Он нужен теннису». Впервые с июня 2025 года Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android