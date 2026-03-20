Каспер Рууд проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами Итану Куинну
Поделиться
Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд не смог одолеть американского спортсмена 56-го номера рейтинга АТР Итана Куинна в матче второго круга «Мастерса» в Майами (США). Счёт — 6:4, 7:6 (9:7) в пользу хозяина корта.
Майами (м). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 20:40 МСК
Каспер Рууд
Окончен
0 : 2
|6 7
|7 9
Итан Куинн
Матч длился 3 часа 7 минут. За это время Рууду удалось выполнить восемь эйсов. Он не смог реализовать шесть заработанных брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Куинн выполнил 13 выдач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге престижных соревнований в Майами Итан Куинн сыграет с победителем матча Моиз Куаме (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).
Комментарии
- 20 марта 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:36
-
21:53
-
20:54
-
20:30
-
20:15
-
18:43
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:42
-
16:58
-
16:21
-
15:59
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:27
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
08:30
-
07:42
-
06:57
-
06:09
-
03:21
-
03:08
-
01:58
-
01:19