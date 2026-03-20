«Если он сделает всё правильно, точно будет в числе лидеров». Алькарас — об уровне Фонсеки
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об уровне 39-го номера мирового рейтинга Жоао Фонсеки из Бразилии перед из матчем второго круга на «Мастерсе» в Майами (США).
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
«Я думаю, у него есть уровень. У него есть удары, есть мощь. Конечно, много над чем надо работать. Но если он сделает всё правильно, он точно будет в числе лидеров. Когда или если он это сделает, он станет игроком, которого нужно побеждать», — приводит слова Алькараса Tennis TV.
Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим чемпионом соревнований является чех Якуб Меншик.
Материалы по теме
