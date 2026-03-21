Томми Пол — Адриан Маннарино, результат матча 20 марта 2026, счет 2:0, второй круг Мастерса в Майами

Томми Пол вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Адриана Маннарино
23-я ракетка мира из США Томми Пол прошёл в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами. Со счётом 6:2, 2:6, 6:4 он обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино (43-й номер рейтинга).

Майами (м). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Матч длился 2 часа 7 минут. За это время Пол выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Маннарино допустил две двойные ошибки, выполнил четыре подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге соревнований в Майами Томми Пол сыграет с победителем матча Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Флавио Коболли (Италия). Начало этой встречи запланировано на 3:00 мск 21 марта.

