«Очень хочу вздремнуть». Анисимова — о выходе в третий круг турнира в Майами
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович (81-я в рейтинге) во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:4 в пользу американки.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 19:40 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Айла Томлянович
А. Томлянович
«Там было абсолютно всё. После сегодняшнего дня очень хочу вздремнуть. Это была такая тяжёлая битва на корте. Я люблю такие матчи. Играть здесь, дома, перед такой потрясающей толпой… спасибо, что приходили после каждой задержки из-за дождя, я так это ценю. Вы поддерживали меня. Вы заставляли меня сражаться и дали мне много энергии для сегодняшней победы. Айла — отличная игрок. Это было действительно очень тяжело», — сказала Анисимова в интервью на корте.
