«Очень хочу вздремнуть». Анисимова — о выходе в третий круг турнира в Майами

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович (81-я в рейтинге) во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:4 в пользу американки.

«Там было абсолютно всё. После сегодняшнего дня очень хочу вздремнуть. Это была такая тяжёлая битва на корте. Я люблю такие матчи. Играть здесь, дома, перед такой потрясающей толпой… спасибо, что приходили после каждой задержки из-за дождя, я так это ценю. Вы поддерживали меня. Вы заставляли меня сражаться и дали мне много энергии для сегодняшней победы. Айла — отличная игрок. Это было действительно очень тяжело», — сказала Анисимова в интервью на корте.