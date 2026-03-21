Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень хочу вздремнуть». Анисимова — о выходе в третий круг турнира в Майами

«Очень хочу вздремнуть». Анисимова — о выходе в третий круг турнира в Майами
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович (81-я в рейтинге) во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:4 в пользу американки.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 19:40 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 4
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

«Там было абсолютно всё. После сегодняшнего дня очень хочу вздремнуть. Это была такая тяжёлая битва на корте. Я люблю такие матчи. Играть здесь, дома, перед такой потрясающей толпой… спасибо, что приходили после каждой задержки из-за дождя, я так это ценю. Вы поддерживали меня. Вы заставляли меня сражаться и дали мне много энергии для сегодняшней победы. Айла — отличная игрок. Это было действительно очень тяжело», — сказала Анисимова в интервью на корте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android