Фонсека — об Алькарасе: зашёл в раздевалку в футболке сборной Бразилии. Он забавный
Поделиться
39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как отреагировал, когда увидел семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в футболке сборной Бразилии на «Мастерсе» в Майами.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
— Вы видели, что Карлос был сегодня на пресс-конференции в футболке сборной Бразилии?
— Да, я знаю! Прямо перед моим матчем он зашёл в раздевалку в футболке сборной Бразилии. Я сказал ему: «Эй, классная футболка!» Он забавный, хороший парень, — приводит слова Фонсеки Ubitennis.
Алькарас и Фонсека встретятся во втором круге «Мастерса» в Майами. Встреча запланирована на 21 марта и начнётся не ранее 3:00 мск.
