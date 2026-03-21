Фонсека — об Алькарасе: зашёл в раздевалку в футболке сборной Бразилии. Он забавный

39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как отреагировал, когда увидел семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в футболке сборной Бразилии на «Мастерсе» в Майами.

— Вы видели, что Карлос был сегодня на пресс-конференции в футболке сборной Бразилии?

— Да, я знаю! Прямо перед моим матчем он зашёл в раздевалку в футболке сборной Бразилии. Я сказал ему: «Эй, классная футболка!» Он забавный, хороший парень, — приводит слова Фонсеки Ubitennis.

Алькарас и Фонсека встретятся во втором круге «Мастерса» в Майами. Встреча запланирована на 21 марта и начнётся не ранее 3:00 мск.