Швёнтек: кажется, я предъявляю к себе завышенные требования, которые не могу выполнить
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек считает, что её поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США) связано с завышенными требованиями, которые она себе предъявляет.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:10 МСК
Окончен
2 : 1
«Мне кажется, я предъявляю к себе завышенные требования, которые не могу выполнить. Мне нужно отпустить их. Я недостаточно хороша, чтобы предъявлять к себе какие-либо требования», — приводит слова Швёнтек Canal+ Sport.
Во втором круге соревнований в Майами Швёнтек уступила соотечественнице Мегде Линетт со счётом 6:1, 5:7, 3:6. Ранее на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Ига проиграла Элине Свитолиной в четвертьфинале (2:6, 6:4, 4:6).
