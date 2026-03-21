Теннис Новости

Швёнтек: кажется, я предъявляю к себе завышенные требования, которые не могу выполнить

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек считает, что её поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США) связано с завышенными требованиями, которые она себе предъявляет.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:10 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Мне кажется, я предъявляю к себе завышенные требования, которые не могу выполнить. Мне нужно отпустить их. Я недостаточно хороша, чтобы предъявлять к себе какие-либо требования», — приводит слова Швёнтек Canal+ Sport.

Во втором круге соревнований в Майами Швёнтек уступила соотечественнице Мегде Линетт со счётом 6:1, 5:7, 3:6. Ранее на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Ига проиграла Элине Свитолиной в четвертьфинале (2:6, 6:4, 4:6).

Материалы по теме
Швёнтек — о причинах неудач: нужно постараться восстановить уверенность в себе
