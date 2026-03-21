Жасмин Паолини одолела Тэйлор Таунсенд и вышла в третий круг «тысячника» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев) и 80-й в мировом рейтинге Тэйлор Таунсенд из США. Встреча закончилась победой Паолини в трёх сетах — 6:3, 1:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Паолини трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Таунсенд выполнила пять эйсов при отсутствии двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из девяти заработанных за встречу.
В третьем круге «тысячника» в Майами Жасмин Паолини встретится с победительницей матча между 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии (25-й посев) и 54-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской.
- 21 марта 2026
-
02:29
-
02:22
-
01:35
-
01:22
-
01:06
-
00:48
-
00:30
-
00:07
- 20 марта 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:36
-
21:53
-
20:54
-
20:30
-
20:15
-
18:43
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:42
-
16:58
-
16:21
-
15:59
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:27
-
10:24
-
10:01
-
09:22