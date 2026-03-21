Джек Дрейпер выбыл во втором круге «Мастерса» в Майами, уступив Райлли Опелке

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 26-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером (25-й посев) и 67-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой из США. Встреча закончилась победой Опелки в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Дрейпер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. Опелка выполнил 25 эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за встречу ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге «Мастерса» в Майами Райлли Опелка встретится с победителем матча между седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (шестой посев) и 65-м номером мирового рейтинга Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
- 21 марта 2026
-
02:29
-
02:22
-
01:35
-
01:22
-
01:06
-
00:48
-
00:30
-
00:07
- 20 марта 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:36
-
21:53
-
20:54
-
20:30
-
20:15
-
18:43
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:42
-
16:58
-
16:21
-
15:59
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:27
-
10:24
-
10:01
-
09:22