Джек Дрейпер — Райлли Опелка, результат матча 21 марта 2026, счет 0:2, второй круг Мастерса в Майами

Джек Дрейпер выбыл во втором круге «Мастерса» в Майами, уступив Райлли Опелке
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 26-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером (25-й посев) и 67-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой из США. Встреча закончилась победой Опелки в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).

Майами (м). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончен
0 : 2
6 3 		6 0
7 7 		7 7
         
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Дрейпер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. Опелка выполнил 25 эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за встречу ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Райлли Опелка встретится с победителем матча между седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (шестой посев) и 65-м номером мирового рейтинга Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
