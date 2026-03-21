Джек Дрейпер выбыл во втором круге «Мастерса» в Майами, уступив Райлли Опелке

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 26-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером (25-й посев) и 67-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой из США. Встреча закончилась победой Опелки в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Дрейпер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. Опелка выполнил 25 эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за встречу ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Райлли Опелка встретится с победителем матча между седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (шестой посев) и 65-м номером мирового рейтинга Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.