Людмила Самсонова уступила Баптист во втором круге WTA-1000 в Майами, отыграв 4 матчбола

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (19-й посев) и 45-й в мировом рейтинге Хейли Баптист из США. Встреча закончилась победой Баптист в двух сетах — 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Баптист выполнила шесть эйсов при трёх двойных ошибках и использовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных за матч. В заключительном гейме Людмила Самсонова отыграла четыре матчбола, в том числе тройной при счёте 40:0 подаче соперницы, но не смогла спасти пятый.
В третьем круге «тысячника» в Майами Хейли Баптист встретится с победительницей матча между восьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев) и 147-й в мировом рейтинге Эмерсон Джонс из Австралии.
