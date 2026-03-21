Элизабетта Коччаретто — Кори Гауфф, результат матча 21 марта 2026, счет 1:2, второй круг WTA-1000 в Майами

Кори Гауфф переиграла Элизабетту Коччаретто и вышла в третий круг WTA-1000 в Майами
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев) и 44-й в мировом рейтинге итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Встреча закончилась победой Гауфф в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:3.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 00:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Кори Гауфф
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Коччаретто выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Кори Гауфф встретится со 105-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс.

