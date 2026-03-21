Кори Гауфф переиграла Элизабетту Коччаретто и вышла в третий круг WTA-1000 в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев) и 44-й в мировом рейтинге итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Встреча закончилась победой Гауфф в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Коччаретто выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Кори Гауфф встретится со 105-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс.