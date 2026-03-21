Роберто Баутиста-Агут — Карен Хачанов, результат матча 21 марта 2026, счет 0:2, второй круг Мастерса в Майами

Карен Хачанов обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (14-й посев) и 89-м в мировом рейтинге испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Встреча закончилась уверенной победой Хачанова в двух сетах — 6:3, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 01:40 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил три эйса при отсутствии двойных ошибок и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Карен Хачанов встретится с победителем встречи между 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери (17-й посев) и 151-м номером мирового рейтинга Мартином Ландалус-Лакамброй из Испании.

