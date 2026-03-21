Карен Хачанов обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (14-й посев) и 89-м в мировом рейтинге испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Встреча закончилась уверенной победой Хачанова в двух сетах — 6:3, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил три эйса при отсутствии двойных ошибок и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге «Мастерса» в Майами Карен Хачанов встретится с победителем встречи между 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери (17-й посев) и 151-м номером мирового рейтинга Мартином Ландалус-Лакамброй из Испании.
- 21 марта 2026
-
02:53
-
02:29
-
02:22
-
01:35
-
01:22
-
01:06
-
00:48
-
00:30
-
00:07
- 20 марта 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:36
-
21:53
-
20:54
-
20:30
-
20:15
-
18:43
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:42
-
16:58
-
16:21
-
15:59
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:27
-
10:24
-
10:01