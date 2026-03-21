Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Маттео Берреттини, результат матча 21 марта 2026, счет 0:2, второй круг Мастерса в Майами

Александр Бублик проиграл Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Майами
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира и 10-м сеяным Александром Бубликом, выступающим под флагом Казахстана, и 68-м в мировом рейтинге итальянцем Маттео Берреттини. Встреча закончилась победой Берреттини в двух сетах — 6:4, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 01:25 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Бублик пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Берреттини выполнил 17 эйсов при одной двойной ошибке и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Матео Берреттини встретится с победителем встречи между 25-й ракеткой мира монегаском Валантеном Вашеро (24-й посев) и 61-м номером мирового рейтинга Мариано Навоне из Аргентины.

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android