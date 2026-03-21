Александр Бублик проиграл Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира и 10-м сеяным Александром Бубликом, выступающим под флагом Казахстана, и 68-м в мировом рейтинге итальянцем Маттео Берреттини. Встреча закончилась победой Берреттини в двух сетах — 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Бублик пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Берреттини выполнил 17 эйсов при одной двойной ошибке и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.
В третьем круге «Мастерса» в Майами Матео Берреттини встретится с победителем встречи между 25-й ракеткой мира монегаском Валантеном Вашеро (24-й посев) и 61-м номером мирового рейтинга Мариано Навоне из Аргентины.
