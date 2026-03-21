Екатерина Александрова стартовала на «тысячнике» в Майами с победы над Лилли Таггер

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (11-й посев) и 115-й в мировом рейтинге Лилли Таггер из Австрии. Встреча закончилась победой Александровой в двух сетах — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Александрова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Таггер выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках и использовала свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
В третьем круге «тысячника» в Майами Екатерина Александрова встретится с победительницей матча между 36-й ракеткой мира Жаклин Кристиан из Румынии (24-й посев) и 47-й в мировом рейтинге американкой Питон Стирнс.
