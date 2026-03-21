Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Лилли Таггер, результат матча 21 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Майами

Екатерина Александрова стартовала на «тысячнике» в Майами с победы над Лилли Таггер
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (11-й посев) и 115-й в мировом рейтинге Лилли Таггер из Австрии. Встреча закончилась победой Александровой в двух сетах — 6:3, 6:3.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 01:50 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Лилли Таггер
Австрия
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Александрова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Таггер выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках и использовала свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Екатерина Александрова встретится с победительницей матча между 36-й ракеткой мира Жаклин Кристиан из Румынии (24-й посев) и 47-й в мировом рейтинге американкой Питон Стирнс.

