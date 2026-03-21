Тейлор Фриц победил Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (шестой посев) и 65-м номером мирового рейтинга Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Встреча закончилась победой Фрица в трёх сетах — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Фриц 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп выполнил 10 эйсов при одной двойной ошибке и не использовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Тейлор Фриц встретится с 67-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой из США