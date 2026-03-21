Ботик ван де Зандсхулп — Тейлор Фриц, результат матча 21 марта 2026, счет 1:2, второй круг Мастерса в Майами

Тейлор Фриц победил Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (шестой посев) и 65-м номером мирового рейтинга Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Встреча закончилась победой Фрица в трёх сетах — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 01:35 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Фриц 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп выполнил 10 эйсов при одной двойной ошибке и не использовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Тейлор Фриц встретится с 67-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой из США

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
