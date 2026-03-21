Элина Свитолина — Эмерсон Джонс, результат матча 21 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Майами

Элина Свитолина обыграла Эмерсон Джонс во втором круге «тысячника» в Майами
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев) и 147-й в мировом рейтинге Эмерсон Джонс из Австралии. Встреча закончилась победой Свитолиной в двух сетах — 6:2, 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 02:45 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Эмерсон Джонс
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Свитолина девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Джонс выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Элина Свитолина встретится с 45-й в мировом рейтинге Хейли Баптист из США.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
