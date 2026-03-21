Элина Свитолина обыграла Эмерсон Джонс во втором круге «тысячника» в Майами
Поделиться
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев) и 147-й в мировом рейтинге Эмерсон Джонс из Австралии. Встреча закончилась победой Свитолиной в двух сетах — 6:2, 6:4.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 02:45 МСК
Элина Свитолина
Эмерсон Джонс
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Свитолина девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Джонс выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
В третьем круге «тысячника» в Майами Элина Свитолина встретится с 45-й в мировом рейтинге Хейли Баптист из США.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
04:00
-
03:44
-
03:14
-
03:02
-
02:53
-
02:29
-
02:22
-
01:35
-
01:22
-
01:06
-
00:48
-
00:30
-
00:07
- 20 марта 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
22:56
-
22:49
-
22:36
-
21:53
-
20:54
-
20:30
-
20:15
-
18:43
-
18:33
-
18:15
-
18:02
-
17:42
-
16:58
-
16:21
-
15:59
-
15:00
-
14:00