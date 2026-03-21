Камилла Рахимова проиграла Марте Костюк во втором круге «тысячника» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, выступающей под флагом Узбекистана, и 28-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (27-й посев). Встреча закончилась победой Костюк в двух сетах — 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Костюк выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках и использовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния под флагом Казахстана между второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (третий посев) и 75-й в мировом рейтинге Юлией Путинцевой.