Камилла Рахимова — Марта Костюк, результат матча 21 марта 2026, счет 0:2, второй круг WTA-1000 в Майами

Камилла Рахимова проиграла Марте Костюк во втором круге «тысячника» в Майами
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, выступающей под флагом Узбекистана, и 28-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (27-й посев). Встреча закончилась победой Костюк в двух сетах — 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Костюк выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках и использовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» в Майами Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния под флагом Казахстана между второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (третий посев) и 75-й в мировом рейтинге Юлией Путинцевой.

