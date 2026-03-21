Карлос Алькарас стартовал на «Мастерсе» в Майами с победы над Жоао Фонсекой

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира и первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 39-м номером мирового рейтинга Жоао Фонсекой из Бразилии. Встреча закончилась победой Алькараса в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Алькарас семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Фонсека выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас встретится с 36-м в мировом рейтинге Себастьяном Кордой из США (32-й посев).