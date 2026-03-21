Карлос Алькарас — Жоао Фонсека, результат матча 21 марта 2026, счет 2:0, второй круг Мастерса в Майами

Карлос Алькарас стартовал на «Мастерсе» в Майами с победы над Жоао Фонсекой
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира и первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 39-м номером мирового рейтинга Жоао Фонсекой из Бразилии. Встреча закончилась победой Алькараса в двух сетах — 6:4, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:25 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Жоао Фонсека
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Алькарас семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Фонсека выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас встретится с 36-м в мировом рейтинге Себастьяном Кордой из США (32-й посев).

