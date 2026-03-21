Рафаэль Коллиньон — Флавио Коболли, результат матча 21 марта 2026, счет 2:0, второй круг Мастерса в Майами

Флавио Коболли проиграл Рафаэлю Коллиньону во втором круге «Мастерса» в Майами
В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли (13-й посев) и 72-м номером мирового рейтинга Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии. Встреча закончилась победой Коллиньона в двух сетах — 7:5, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:50 МСК
Рафаэль Коллиньон
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Коболли семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного возможного. Коллиньон выполнил четыре эйса при одной двойной ошибке и использовал три брейк-пойнта из 17 заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Рафаэль Коллиньон встретится с 23-м в мировом рейтинге Томми Полом (22-й посев) из США

