Флавио Коболли проиграл Рафаэлю Коллиньону во втором круге «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли (13-й посев) и 72-м номером мирового рейтинга Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии. Встреча закончилась победой Коллиньона в двух сетах — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Коболли семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного возможного. Коллиньон выполнил четыре эйса при одной двойной ошибке и использовал три брейк-пойнта из 17 заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Рафаэль Коллиньон встретится с 23-м в мировом рейтинге Томми Полом (22-й посев) из США