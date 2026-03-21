Алекс де Минор проиграл Стефаносу Циципасу во втором круге «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 6-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (5-й посев) и 51-м номером мирового рейтинга Стефаносом Циципасом из Греции. Встреча закончилась победой Циципаса в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:3).