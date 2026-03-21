Арина Соболенко обыграла Энн Ли и вышла в третий круг «тысячника» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев) и 39-й в мировом рейтинге Энн Ли из США. Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Соболенко пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибки и реализовала 3 из 15 брейк-пойнтов. Ли выполнила шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
В третьем круге «тысячника» в Майами Арина Соболенко встретится с победительницей матча между 34-й ракеткой мира Ван Синьюй из Китая (29-й посев) и 72-й в мировом рейтинге американкой Кэти Макнелли.
